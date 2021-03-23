الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي 1442

يبحث الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية عبر الانترنت عن طرق التسجيل فيوالضمان الاجتماعي وشروط التسجيل، تقدم وزارة العمل للتنمية الاجتماعية برامج دعم تخص المواطنين في المملكة العربية السعودية الذين يعانون من قلة الدخل الشهري الخاصةبهم، وللاسر التي لا عائل لها وتعاني مشاكل اجتماعية، يتم صرف الضمان الإجتماعي لهذة الفئات التى تحددها وزارة العمل والتنمية بعد فحص الاوراق والمستندات الرسمية لتحديد الأولوية لمن يستحق صرف الضمان الإجتماعي.

يتم صرف الدعم النقدي من اجل تفعيل دور الدولة والقيادة السعودية للوقوف بجوار المواطنين الذين يعانوا من مشكلات اجتماعية ومادية تمنعه من العيش بشكل مقبول.

الاسر التي لاعائل لها.

الأرامل التي لا مصدر عيش لها ولأولادها.

الاولوية للمطلقات وابنائهم.

الأسر التي يهجرها الاب.

للمتجاوزبن سن الستون رجال ونساء.

للاسر التي عائلها مدمن او مريض او من ذوي الهمم.

الدخول الى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. اختار الخدمات الإلكترونية وانقر على اسم مستخدم جديد قم بتعبئة المعلومات المطلوبة مثل الجوال والاسم ورقم الهوية الوطنية وايضا البريد الالكتروني. استكمل البيانات الاضافية مثل عدد افراد العائلة ومصادر الدخل الشهري. ارفق كافة الاوراق والوثائق المطلوبة للتسجيل. واخيرا انقر على كلمة حفظ.

الكترونية خاصة بالاستعلام عن المساعدات المقطوعة، تحديث البيانات الخاصة بصرف الضمان الإجتماعي، الاستعلام عن المعاشات المقطوعة، الحصول غلى المساعدات المقطوعة.

يمكن للاسر التي تعرض عائلها لحادث ادى لعدم قدرته على العمل او هجرها العائل دون اسباب، التقدم للحصول على الضمان الإجتماعي، ومن توفي زوجها ايضا والأسر الاي فقدت العائل ويمكن التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال الموقع الرسمي الالكتروني، او بالاتصال على ١٩٩١١.