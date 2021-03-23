اطلب التمويل الشخصي عبر الأهلي موبايل في دقائق

التمويل الشخصي عبر الأهلي، يعتبر من اهم الخدمات التي اطلقها البنك الأهلي التجاري لجميع مواطنين المملكة العربية السعودية والتي اعلن عنها البنك الأهلي علي صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن البنك اعلن عن الخدمات والتمويلات الأخري عبر صفحته مثل التمويل الممتد و الوسام الذهبي ومميزاته الرائعة التي يمكن للمواطنين السعوديين بالحصول عليها، وسوف نقوم بتوضيح طلب التمويل الشخصي عبر الأهلي موبايل بالتفصيل ومعرفه اهم مميزاته من خلال هذه المقالة.

التمويل الشخصي عبر الأهلي موبايل

التمويل الشخصي عبر الأهلي موبايل يعتبر من اهم الخدمات الحديثة التي قدمها البنك الأهلي لكل عملائه حيث اصبح الآن بكل سهوله الحصول علي التمويلات والسيولة النقدية عبر تطبيق الأهلي أون لاين أو عن طريق الأهلي موبايل وذلك لجميع عملاء القطاعات الحكومية والشركات المعتمدة وبعض الغير معتمد التي تحول رواتب موظفيها عبر نظام سريع إلي البنك الأهلي، كما اعلن البنك عن قيمه الرسوم الإدارية وهي 0% وضريبه القيمة المضافة 0% أيضا كما وضع البنك رقم 8002441005 قسم مبيعات البنك وذلك للاستفسار والاستعلام عن الخدمة اكثر.

شروط التمويل الشخصي عبر الأهلي موبايل

اعلن البنك الأهلي عن الشروط والمتطلبات اللازمة للحصول علي التمويل الشخصي عبر الأهلي موبايل والتي تكتمن في النقاط الأتية:

التمويل متاح للسعوديين فقط.

التمويل متاح للقطاع الحكومي والقطاع الخاص من الشركات المعتمدة والتي تحول رواتب موظفيها عبر سريع.

يجب أن يكون حد ادني خدمه العمل 3 شهور للسعودي في القطاع الحكومي والشركات الكبر أما في القطاع الخاص يجب أن تكون المدة سنه علي الأقل.

يجب أن يكون حد ادني الراتب 3000 ريال.

مبلغ التمويل يبدأ من 5000 حتي 1500000 ريال سعودي.

يجب أن يكون عمر العميل 18 سنه ولا يزيد عن 60 سنه.

مميزات التمويل الشخصي عبر الأهلي موبايل

كما اعلن البنك الأهلي التجاري عن المميزات الرائعة والمثيرة للتمويل الشخصي عبر الأهلي موبايل وهي كالاتي: