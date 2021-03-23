فاوتشي: لقاح (سبوتنيك5) يبدو فعالا للغاية

واشنطن ـ د ب أ: قال أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية الأميركيين، إن البيانات الخاصة بلقاح “سبوتنيك 5″ المضاد لفيروس كورونا المطور في روسيا قادته إلى الاعتقاد بأنه فعال للغاية. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، قوله خلال برنامج “هيو هيويت” الإذاعي “لقد ألقيت نظرة على بعض التقارير. يبدو أنه جيد للغاية”. وتابع فاوتشي أنه لم تتح له الفرصة لمراجعة لقاح تم تطويره في الصين لكنه قال إنه “قد يكون جيدا” أيضا، مضيفا “إلا أن اللقاح الروسي أعتقد أنه فعال للغاية”.

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