مون جاي إن يتلقى الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا

سيئول ـ د ب ا: حصل الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن على الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا، حيث يعتزم حضور قمة مجموعة السبع المقررة في بريطانيا. وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أنه تلقى اللقاح في مركز جونجنو جو الصحي بالقرب من المجمع الرئاسي في سيئول، بالإضافة إلى السيدة الأولى كيم كونج سوك وتسعة مسؤولين سوف يصاحبونه في رحلته إلى بريطانيا في يونيو المقبل.

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