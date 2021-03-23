الصحة العالمية: انعدام المساواة فـي الحصول على اللقاحات يتفاقم

«كوفاكس»: تخصيص 5% من اللقاحات للطوارئ

جنيف ـ عواصم ـ «الوطن» ـ وكالات:

قال المدير العام منظمة الصحة العالمية أن انعدام المساواة في الحصول على اللقاحات المضادة لكوفيد19 بين الدول الغنية والفقيرة يتزايد ويصبح فاضحاً. وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس خلال مؤتمر صحفي: “في يناير أعلنت أن العالم على وشك فشل أخلاقي كارثي اذا لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة لضمان التوزيع العادل للقاحات ضد كوفيد، لدينا الإمكانات لتجنب هذا الفشل لكن من المثير للصدمة رؤية أن القليل من الجهود بذلت لتجنبه”. من جهة ثانية قال التحالف العالمي للقاحات والتحصين “جافي” إن آلية كوفاكس المخصصة لضمان التوزيع العادل للقاحات ستخصص خمسة بالمئة من جرعات لقاحات فيروس كورونا التي تشتريها كاحتياطي للاستخدام في أوضاع إنسانية أو في حالات التفشي الشديد للفيروس. وأضاف أن الكمية تصل إلى 100 مليون جرعة لقاح بحلول نهاية2021.

يأتي ذلك فيما بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا “كوفيد19” حول العالم 124 مليونا، و390 ألفا و952 حالة.

خليجيا، أعلن مركز التواصل الاجتماعي التابع لمجلس الوزراء الكويتي عن إعفاء فئات من المسافرين القادمين إلى الكويت ممن تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا من الحجر المؤسسي الإلزامي، وتشمل من حصل على جرعتين ومضى على الجرعة الثانية أكثر من أسبوعين، وكذلك من حصل على جرعة واحدة من اللقاح ومضى عليها أكثر من 5 أسابيع، بالإضافة إلى من تعافى من الإصابة بالفيروس وحصل على جرعة واحدة ومضى عليها أكثر من أسبوعين. الى ذلك، أعلنت الحكومة اليمنية حالة الطوارئ الصحية ورفع الجاهزية لمواجهة انتشار فيروس كورونا. وفق وكالة الأنباء الحكومية اليمنية (سبأ). في لبنان اعلن رئيس مجلس الأعمال اللبناني ـ الروسي جاك الصراف أن لقاح “سبوتنيك5 “الروسي سيصل إلى لبنان على دفعات ابتداء من غد الخميس. من جهتها قالت وزارة الصحة الأردنية إن المملكة سجلت 109 وفيات جديدة بفيروس كورونا أمس الاول في أعلى حصيلة وفيات يومية منذ بدء الجائحة هناك قبل نحو عام. كما ارتفعت حصيلة الإصابات في سوريا بشكل ملحوظ، وفق ما أكده عضو الفريق الاستشاري للتصدي لفيروس كورونا نبوغ العوا. بينما سجلت تونس 217 إصابة جديدة بالفيروس في أدنى حصيلة يومية منذ ستة أشهر. في مصر قالت وزيرة الصحة هالة زايد، إن لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة “سينوفارم” أثبت فاعلية وأمان بنسبة كبيرة من خلال الأبحاث العلمية، مشيرة إلى اعتزام القاهرة تصنيع اللقاح الصيني سينوفاك على أراضيها من خلال الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات “فاكسيرا”. وتستهدف مصر تطعيم ما يقرب من ربع مليون شخص هذا الأسبوع، بجانب من تم تطعيمهم سابقا.

دوليا، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 74 حالة وفاة و 7290 إصابة جديدة بالفيروس. في أميركا أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو أن نيويورك ستوسع نطاق أهلية التطعيم باللقاح لفيروس كورونا لأي شخص يزيد عمره عن 50 عاماً ابتداءً من نهاية الأسبوع، حسبما أفادت صحيفة نيويورك ديلي نيوز. من جهتها تعكف بريطانيا على تجربة تقنية جديدة لمحاولة تحديد سلالات فيروس كورونا التي تظهر في فحوص إيجابية تثبت الإصابة بالفيروس بشكل أسرع. الى ذلك، اتفقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات على تمديد الإغلاق المرتبط بجائحة كورونا حتى 18 أبريل المقبل لاحتواء موجة جديدة من الإصابات. فيما قررت حكومة الأقلية في جمهورية التشيك تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر حتى 27 أبريل المقبل، في إطار جهود التصدي لجائحة كورونا. آسيويا، أعلنت الهند تمديد الفاصل الزمني بين جرعتي لقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”. وقالت وزارة الصحة الهندية إنها طالبت الولايات الهندية بتوسيع الفترة الزمنية للجرعة الثانية من لقاح “أسترازينيكا” إلى 4 أو 8 أسابيع تقريبا. الى ذلك، قال مساعدون لمرشح المعارضة في انتخابات الرئاسة في الكونغو جاي برايس بارفيه كوليلاس إن كوليلاس توفي خلال نقله إلى فرنسا للعلاج، في الوقت الذي أظهرت فيه النتائج الأولية للاقتراع الذي أُجري الأحد تقدم الرئيس دينيس ساسو نجيسو.