ماكرون يدعم "الانتقال" في ليبيا ويدعو لخروج القوات الأجنبية

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الثلاثاء، إلى خروج القوات الأجنبية من ليبيا، مشددا على دعم باريس للسلطات الليبية الموحدة خلال المرحلة الانتقالية الحالية.

وقال ماكرون، خلال كلمة أمام الصحفيين بباريس، إن اللبيين لديهم الحق في استعادة سيادتهم الكاملة، إلى جانب الاستفادة من ثروات بلادهم.

وشدد الرئيس الفرنسي، أثناء استقبال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، على عدم إمكانية إحلال الاستقرار في ليبيا ما لم يكن ثمة سلام واستئصال للإرهاب.

وأوضح ماكرون أن المرحلة الانتقالية في ليبيا ستعبد الطريق أمام عودة الاستقرار للبلاد التي تعيش حالة من الفوضى منذ سنوات.

وأشار إلى فرنسا ستدعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، مجددا دعم وقف إطلاق النار في البلاد وبلوغ إجراء الانتخابات.

من ناحيته، قال المنفي إن فرنسا أكدت دعمها للسلطات الليبية، مضيفا أن باريس تتجه إلى إعادة فتح سفارتها في البلاد.

وأكد المنفي أن هناك سعيا في ليبيا إلى إجراء انتخابات، نهاية العام الجاري، وفق ما جرى الاتفاق عليه في وقت سابق.

وأردف المنفي أن سلطات المرحلة الانتقالية تعمل على توحيد المؤسسات وإنجاز المصالحة.

وكانت حكومة عبد الحميد دبيبة في ليبيا قد نالت ثقة البرلمان، في وقت سابق من مارس الجاري، حتى تتولى مهمة الإشراف على المرحلة الانتقالية.