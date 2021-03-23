هاني مهنا يحسم الجدل بشأن أحمد خالد صالح وكورونا

تداولت تقارير صحفية تصريحات للموسيقار المصري هاني مهنا، يقول فيها إن زوج ابنته الفنان أحمد خالد صالح، كان يمارس عمله بشكل طبيعي في بداية علمه بإصابته بفيروس كورونا، بسبب التزامه بمواعيد التصوير، للحاق بالمارثون الدرامي الرمضاني لهذا العام، مما أثار موجة استهجان.

التصريحات المتداولة أحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل اجتماعي؛ إذ تداولها الجمهور على نطاق واسع، مستنكرين متابعة أحمد خالد صالح لتصوير أعماله أثناء إصابته بكورونا.

من جانبه، أوضح الموسيقار هاني مهنا لموقع "دوت الخليج"، حقيقة التصريحات المنسوبة له؛ مؤكدا عدم صحتها من الأساس، قائلا إن "الصحفية التي قامت بالحديث معه أساءت الفهم".

وتابع: "كل ما قلته هو إنه عندما أجرى صالح الفحوصات، كان يقوم بتصوير مشاهده في مسلسل (قصر النيل)، الذي يشارك به في دراما رمضان هذا العام، وعند علمه بالإصابة اعتذر والتزم العزل المنزلي".

وبعث الموسيقار المصري برسالة طمأن فيها جمهور صالح وزوجته الفنانة الشابة هنادي مهنا، مؤكدا أن حالتهما مستقرة حتى الآن ويلتزمان العزل المنزلي، ومتابعة البروتوكول العلاجي.

وكان كل من صالح وزوجته قد أعلنا إصابتهما بفيروس كورونا، وذلك بعد إجراء مسحة طبية جاءت نتيجتها إيجابية.

تجد الإشارة إلى أن صالح يشارك في السباق الدرامي الرمضاني لهذا العام بمسلسل "قصر النيل" مع النجمتين دينا الشربيني وريهام عبد الغفور، وعدد كبير من نجوم الفن والدراما. والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج خالد مرعي.

وتعود أحداث العمل إلى حقبة الستينيات، وتدور حول صراع عائلي كبير على إرث، لأسرة تسكن أحد القصور الكبرى، في إطار من التشويق.

وفي حوار سابق لصالح مع موقع "دوت الخليج"، قال إنه متحمس لمشاهدة مسلسل "قصر النيل" مع الجمهور، مشيرا إلى أنه "عمل مختلف تماما من حيث العناصر البصرية والديكور وأسلوب الكلام".

وأوضح أنه يجسد شخصية مختلفة عن الشخصيات التي جسدها في الأدوار الأخرى، تتمثل في دور شاب عاطل عن العمل ينتمي لعائلة السيوفي، التي تدور حولها أحداث المسلسل.