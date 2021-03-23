الرئيس الأمريكى يحث مجلس الشيوخ على تمرير قانون حظر السلاح

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن، فى كلمة ألقاها من البيت الأبيض اليوم الثلاثاء تعليقا على حادث إطلاق النار بولاية كولورادو والذى راح ضحيته 10 أشخاص " كرئيس للولايات المتحدة يمكننى استخدام كل صلاحيات منصبى للحفاظ على أمن الشعب الأمريكى"، مضيفا : "لا أحتاج للانتظار لدقيقة أخرى لاتخاذ خطوات منطقية لإنقاذ الأرواح فى المستقبل وحث زملائى فى مجلسى النواب والشيوخ لاتخاذ موقف.. يمكننا منع الأسلحة الهجومية فى هذا البلد مرة أخرى، لقد كان ذلك قانونا لمدة طويلة، ولقد قلل ذلك من حوادث القتل الجماعى.. علينا أن نفعلها مرة أخرى".
ودعا مجلس الشيوخ إلى تمرير القانونين اللذين مررهما مجلس النواب بخصوص السيطرة على الأسلحة وحظر الأسلحة الهجومية من خلال تعزيز نظام التحقق وإغلاق الثغرات، مشددا على أن هذه القوانين لا تتعلق بالأحزاب بل بسلامة وأمن الأمريكيين، مؤكدا بالقول "يمكننا أن ننقذ أرواح الأمريكيين".
وشدد بايدن على أن جميع الجهات المعنية تعمل بالتنسيق مع قوات الأمن الخاصة بالولاية، مشيرا إلى أن هذه الجهات ستطلعه بكل ما هو جديد فى هذه القضية، لافتا إلى أنه لن يتطرق إلى تفاصيل أكثر عن الحادث قبل الحصول على كل الحقائق المتعلقة به.
وأعرب عن حزنه الشديد بمقتل 10 أشخاص جراء الحادث، مضيفا: "لا أستطيع تخيل كيف تشعر عائلات الضحايا الآن".
وتقدم بايدن بالشكر لرجال الشرطة الذين تحركوا بأقصى سرعة لاحتواء الوضع، معربا عن تعازيه لعائلة الشرطى الذى قتل خلال الحادث، واصفا إياه بالبطل الحقيقى.
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