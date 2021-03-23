المنفى: نسعى لإجراء الانتخابات فى ليبيا نهاية هذا العام

جدة - نرمين السيد - قال رئيس المجلس الرئاسى الليبى، محمد المنفى، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الليبية الانتقالية تعمل على توحيد المؤسسات وإنجاز المصالح، مؤكدًا إلى أنهم يسعون لإجراء الانتخابات فى ليبيا نهاية هذا العام.





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