مقتل 3 أشخاص بانفجار جنوب غرب باكستان 

أفادت الشرطة الباكستانية، اليوم الثلاثاء، بمقتل 3 أشخاص بانفجار قنبلة قوية زرعت على جانب طريق خارج مقر قوات الأمن في جنوب غرب باكستان على الحدود مع أفغانستان.
وذكر مسؤول الشرطة، جميل أحمد، في تصريح صحفي، أن الحادث وقع في مدينة شامان وأسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 14 آخرين، مضيفا أن عناصر الإنقاذ نقلوا القتلى والجرحى إلى مستشفى قريب.
ولم يكشف أحمد مزيدا من التفاصيل، لكنه قال إن الشرطة ما زالت تحقق في الواقعة، بينما لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن العملية.
وشامان هي مدينة حدودية رئيسية في إقليم بلوشستان، الذي يعد مسرحا لتمرد طويل الأمد من الجماعات الانفصالية مثل "جبهة تحرير بلوشستان" و"جيش تحرير بلوشستان"، والتي شنت على مدى عقود هجمات للضغط من أجل تلبية مطالبها بالاستقلال، كما أن حركة "طالبان" الباكستانية لها وجود هناك.
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