بوتين يتلقى اللقاح المضاد لكورونا 

تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، لقاحا روسيا مضادا لفيروس كورونا، وفق ما نقلته وكالة "نوفوستي".
ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قوله إن الرئيس قد تم تطعيمه ضد فيروس كورونا، وأنه يشعر بعد التطعيم بأنه بخير.
وأضاف بيسكوف: "لقد تم تطعيم بوتين ضد فيروس كورونا. إنه في حالة جيدة. غدا لديه يوم عمل كامل".
وكان بيسكوف قال في وقت سابق من اليوم إن بوتين لن يتم تطعيمه أمام عدسات الكاميرا، وسيتلقى اللقاح وفقا لما يراه الطبيب ضروريا وبشكل لا يؤثر على جدول أعمال الرئيس.
كما لم يحدد بيسكوف أيا من اللقاحات الروسية الثلاثة سيتلقاه بوتين، مؤكدا أن اللقاحات الثلاثة جميعها موثوقة وفعالة ضد فيروس كورونا.
وكان الرئيس الروسي أعلن أمس الاثنين أنه سيتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا اليوم الثلاثاء.
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