ماكرون يكشف موعد فتح السفارة الفرنسية في طرابلس

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستعيد فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس يوم الاثنين المقبل. وأضاف ماكرون في تصريح، أن "بلاده تنوي العمل مع شركائها للدفاع عن السيادة الليبية". والتقى ماكرون في قصر الإليزيه اليوم، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ونائبه موسى الكوني. وأدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب الليبي في طبرق في 15 مارس الحالي، بحضور ممثلين أمميين ودوليين.

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