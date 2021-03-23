WhatsApp يمنح المستخدمين إنذارًا نهائيًا اقبل سياسة الخصوصية الجديدة أو سيتم حظرك

WhatsApp إنذارًا نهائيً لمستخدميه، سيتعين على مستخدمي WhatsApp في جميع أنحاء العالم اتخاذ قرار كبير في الأسابيع المقبلة ، حيث بدأ التطبيق المملوك لـ Facebook في إصدار تذكيرات لمستخدميه لقبول تحديث سياسة خصوصية WhatsApp مع اقتراب الموعد النهائي أغلق، يريد WhatsApp من المليارات من مستخدميه قبول تحديث سياسة الخصوصية الجديد في الوقت المحدد حيث سيتم حظر أولئك الذين لا يمتثلون من إرسال أو تلقي أي رسائل عبر النظام الأساسي بعد الموعد النهائي.

WhatsApp إنذارًا نهائيً لمستخدميه

كان من المقرر في البداية أن يدخل التحديث المثير للجدل حيز التنفيذ مرة أخرى في يناير ، ولكن بعد احتجاج عام من المستخدمين ، أجل واتساب التغييرات مرة أخرى حتى 15 مايو، في محاولة لتذكير مستخدميها ، نشرت واتساب، مؤخرًا رسالة على موقعها على الإنترنت تشرح تحديث الخصوصية الجديد وتعطي تفاصيل كاملة عما سيحدث بعد الموعد النهائي 15 مايو وكيف سيتم حظر أجزاء معينة من الخدمة.

تحديثات الواتساب

لن يحذف WhatsApp حسابك ومع ذلك ، لن تتمتع بكامل وظائف WhatsApp حتى تقبلها.

“لفترة قصيرة ، ستتمكن من تلقي المكالمات والإشعارات ، ولكن لن تتمكن من قراءة الرسائل أو إرسالها من التطبيق.”

من الواضح ، إذا كنت تحب كل ما يتعلق بتطبيق WhatsApp ، فلا يبدو أن لديك أي خيار سوى قبول الشروط والأحكام الجديدة لأن 15 مايو فيصل لراغبي الحفاظ على استمرار استخدام التطبيق.

وفي الوقت نفسه ، تحول الآلاف من مستخدمي WhatsApp في جميع أنحاء العالم إلى تطبيقات الهاتف المحمول البديلة الأخرى مثل Telegram و Signal لأنهم غير مستعدين لقبول تحديث سياسة الخصوصية في WhatsApp، يذكر ان خدمة الوتساب اطلقت تحذيرا يناشد جميع مستخدمي التبيق، بضرورة قبول التحديثات الجديد التي سيطلقها التطبيق، وحدد الخامس عشر من شهر مايو المقبل موعد هذا التحديث وعلى الجميع قبول تلك السياسات الجديدة والا تعرضت حسابتهم للحذف.