ماكرون: لن يكون هناك استقرار دون استئصال الإرهاب من ليبيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف ماكرون، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس المجلس الرئاسى الليبى، بحسب "سكاى نيوز"، أن الليبيين لهم الحق فى استعادة سيادتهم الكاملة والاستفادة من ثرواتهم، مؤكدا أنه لن يكون هناك استقرار دون السلام فى ليبيا واستئصال الإرهاب فيها.
كما جدد ماكرون دعم فرنسا، لوقف إطلاق النار فى ليبيا والوصول إلى الانتخابات، لافتًا إلى دعم باريس لجهود توحيد المؤسسة العسكرية وخروج القوات الأجنبية من ليبيا.
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