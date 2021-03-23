الأمم المتحدة ترحب بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة باليمن

جدة - نرمين السيد - ونوه أنطونيو جوتيريس فى بيان، بحسب "سكاى نيوز"، إلى جميع الخطوات التى تهدف إلى تقريب الأطراف من التوصل إلى حل، يتماشى مع جهود مبعوثه الخاص مارتن جريفيث، لتأمين وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وإعادة فتح مطار صنعاء، والتدفق المنتظم للوقود، وغيرها من السلع إلى اليمن عبر ميناء الحديدة.

بالإضافة إلى الانتقال إلى عملية سياسية شاملة، للتوصل إلى تسوية تفاوضية شاملة لإنهاء الصراع.

وشدد جوتيريس، على أن احتياجات الشعب اليمنى يجب أن تكون فوق أى اعتبارات أخرى، داعيا إلى السماح لسفن الوقود على وجه السرعة، بدخول ميناء الحديدة وإزالة العقبات أمام التوزيع الداخلى.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة الأطراف على اغتنام هذه الفرصة والعمل مع مبعوثه الخاص على المضى قدما بحسن نية ودون شروط مسبقة.

وأكد مجددا على أنه يجب على جميع الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة، بذل قصارى جهدهم لتسهيل التوصل إلى اتفاق فورى يعيد اليمن إلى طريق السلام.