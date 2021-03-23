إيطاليا: حقن أكثر من 8 ملايين جرعة لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت حملة التطعيم الوطنية فى إيطاليا ضد وباء "كوفيد-19"، اليوم الثلاثاء، أنه تم حقن أكثر من 8 ملايين جرعة لقاح من بينها 2.5 مليون لأشخاص تلقوا الجرعتين الأولى والثانية.





وأشارت الحملة، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (آكى)، إلى أن مجموع الجرعات التى تم تسليمها بالفعل إلى المقاطعات الإيطالية حتى الآن هى 9 ملايين و577 ألفا و500 جرعة، وأن 83.8% منها تم استخدامها فى الحملة. وتصدرت "فالى داوستا" قائمة المقاطعات الأسرع تطعيما حيث استخدمت نسبة 93.9% من الجرعات المستلمة تليها "بولتسانو" ذاتية الحكم بنسبة 91.1%، بينما بلغت النسبة فى "سردينيا" 71.6% ، و"كالابريا" 72.4%، و"ليغوريا" 72.7%، فيما استخدمت المقاطعات المتبقية أكثر من 80% من اللقاحات التى استلمتها.

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