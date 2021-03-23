جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "روسيا اليوم"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الإسرائيلية أشارت إلى تقدم حزب الليكود الذى يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ31 مقعدا.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقدم حزب الليكود بزعامة نتنياهو بالمؤشرات الأولية للانتخابات الإسرائيلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.