موعد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين الجدد رابط هيئة تقويم التعليم والتدريب etec.gov.sa

موعد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمُعلمات الجدد من خلال رابط هيئة تقويم التعليم والتدريب etec.gov.sa، وهم من قاموا بالتسجيل على الرابط المُخصص لذلك، حيث تم الإعلان عن موعد بدء اختبارات الرخصة المهنية بالفعل، وسنتابع من خلال هذا التقرير مواعيد تلك الاختبارات، وذلك للخريجين من حملة البكالوريوس وشاغلي الوظائف التعليمية، وهي اختبارات قياس قدرات المعلمين 1442، هذا وقد أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب في وقت سابق عن استقبال طلبات تسجيل المعلمين الراغبين في تسجيل أنفسهم لاجتياز اختبار الحصول على الرخصة المهنية المعلمين الجدد، كما سنتناول من خلال هذا التقرير كافة الأمور المتعلقة بذلك، وتعتبر هيئة تقويم التعليم والتدريب منصة حكومية الرسمية منوط بها منح الترخيص لمزاولة مهنة التعليم بالمملكة، سواء كان هذا الترخيص بالتدريس بالمدارس لمدارس الحكومية أو الأهلية.

موعد اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات وطريقة التسجيل

موعد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

أما عن موعد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين، وذلك للفترة الثانية، فقد تقرر أن يبدأ اختبار لبرخصة المهنية يوم الأحد الموافق 21 من شهر مارس لعام 2021م، هذا وقد استكملت هيئة تقويم التعليم والتدريب استعداداتها، وذلك لبدء إجراء الاختبارات المهنية للمعلمين والمعلمات الذي قاموا بالتسجيل، والراغبين في الحصول على الرخصة المهنية، وبذكر أن الاختبارات ستسمر حتى يوم27 من شهر مارس 2021.

هيئة التقويم والتدريب وشروط التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين

الفيديو التالي يمكن من خلاله التعرف على خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين بالمملكة العربية السعودية، ويتم التسجيل بالدخول على رابط موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب، والضغط على كلمة التسجيل في الاختبار، ثم تعبئة بيانات الراغب في التسجيل واتباع التعليميات.

موعد اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين الجدد

وتجدر الإشارة إلى أن قد أفرت بأن العامة لتقويم التعليم والتدريب اختبارات رخصة التعليم المهنية هي الوسيلة الفعالة التي ستسهم في الارتقاء بجودة التعليم، فهي المقياس الأمثل لتحديد مستوى كفأة المعلمين الجُدد، ويتم بعد ذلك اختيار الأفضل من أصحاب المهارات التعليمية، وتسعى المملكة جاهدة في الاستثمار في صناعة العقول والأجيال الجديدة، ويجب الانتباه إلى أن اختبار الرخصة المهنية للمعلمين ينقسم إلى جزأين ، أما هذان الجزأين فهما كما يلي:

شروط إصدار الرخص المهنية للوظائف التعليمية

هذا وقد وضعت هيئة التقويم والتعليم والتدريب العديد من المعايير والضوابط والشروط والمسارات المهنية للمعلمين والمعلمات،​ ويمكن الاطلاع على تلك المعاير من خلال رابط المعايير والضوابط.

المعايير التخصصية لشاغلي الوظائف التعليمية:

يبلغ عدد الأدلة للاختبارات المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية (32) دليلًا حسب جدول الأدلة التالي:

الاختبار التربوي العام وهذا الاختبار التربوي العام يغطي الشق التربوي من المجالات التربوية العامة، حيث يتشارك فيه جميع المتقدمين في التسجيل للحصول على الرخصة في جميع التخصصات التدريسية، وشمل هذا الاختبار التربوي ما يلي من مجالات: المجال الأول: القيم والمسؤوليات المهنية

المجال الثاني: المعرفة المهنية

المجال الثالث: الممارسة المهنية هذا ويتم قياس المجالات سالفة الذكر حسب معايير وضوابط محددة أقرتها هيئة التقويم والتعليم والتدريب، أما عن تلك المعايير فهي كالتالي: الالتزام بالقيم الإسلامية الوسطية، وأخلاقيات المهنة، وتعزيز الهوية الوطنية

التطوير المهني المستمر

التفاعل المهني مع التربويين والمجتمع

الإلمام بالمهارات اللغوية والكمية

المعرفة بالمتعلم وكيفية تعلمه

المعرفة بمحتوى التخصص وطرق تدريسه

المعرفة بطرق التدريس العامة

التخطيط للتدريس وتنفيذه

تهيئة بيئات تعلم تفاعلية وداعمة للمتعلم

التقويم مواعيد التسجيل في اختبارات الرخص المهنية مواعيد التسجيل في اختبارات الرخص المهنية

اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين خطوات الاستعداد للاختبار

يمكن زيارة رابط الاستعداد للاختبارات الخاصة بالرخصة المهنية للمعلمين للحصول على موعد اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين، وذلك التعرف على كافة المعلومات، حيث يقدم الرابط إرشادات عامة تساعد في اجتياز الاختبار بنجاح.

نتائج اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1422

يمكن الاستعلام ومعرفة نتيجة اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين بعد تصحيح إجابات من قاموا بالتسجيل وأدوا الاختبارات، هذا وتتم عملية التصحيح إلكترونياً، ثم تتم عملية مراجعة المعلومات بهيئة تقويم التعليم والتدريب، ثم تُعلن النتائج على الصفحة الخاصة بالمعلم في نظام الرخص المهنية، كما يتم إرسال برسالة إلى جوال المعلم الذي قام بأداء الاختبار، أو الاتصال بالهاتف الموحد (920033555) للحصول على النتيجة.​

إثبات دخول الاختبار: للمعلمين والمعلمات السعوديين (يكتفى بأحد الإثباتات الآتية) أصل الهوية الوطنية. أصل رخصة القيادة أصل جواز السفر + صورة من بطاقة العائلة. إثبات دخول الاختبار للمعلمين والمعلمات من غير السعوديين (يكتفى بأحد الإثباتات الآتية) أصل الإقامة الشخصية. أصل رخصة القيادة السعودية أصل جواز السفر الشخصي + صورة من الإقامة الشخصية. لا تقبل بطاقة البصمة في اختبار المعلمات ويجب إحضار أحد طرق الإثبات المذكورة أعلاه

رابط التسجيل في اختبار الرخص المهنية للمعلمينالفئات المُستهدفة من اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين

أما عن الفئات التي تستهدفها الهيئة العامة للتقويم والتدريب بهذا الاختبار، فهم حملة البكالوريوس الجدد، وكذلك شاغلي الوظائف التعليمية، وذلك بالتعاون بين الجهات المختصة بوزارة التعليم، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وبذلك نكون قد استعرضنا معكم من خلال هذا التقرير الشامل عن اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، وموعد تلك الاختبارات، هذا وقد صرح رئيس قطاع التعليـم والمهارات بأن هناك عدة اتجاهات لتشكيل منظومة التعليم في الوقت الراهن، حيث أن التحول الرقمي باستخدام المنصات الإلكتروني من أهم هذه الاتجاهات المنظمة للعملية التعليمية بالمملكة، وذلك ضمن التدابير الوقائية الاحترازية لمنع تفشي جائحة كورونا.

في حال كان لديكم أي استفسارات بخصوص اختبار الرخص المهنية للمعلمين والمُعلمات، والتي تحددت لها مواعيد مُحددة، حيث بدأ الاختبار العام للفترة الثانية وذلك للمرحلة الخامسة يوم 20 مارس 2021، وتستمر حتى يوم 26 مارس 2021، أما عن موعد إعلان النتائج، وإصدار الرخص المهنية للمعلمين، فمن المُقرر إعلان تلك النتائج يوم 30 مايو 2021، ويمكننا استقبال استفساراتكم من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير.