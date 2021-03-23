موعد رمضان 2021 العد التنازلي لقدوم شهر رمضان وموعد استطلاع الهلال

نتابع معكم موعد رمضان 2021 فما هي إلا ايام قليلة حتي يهل شهر رمضان المبارك، حيث يتساءل العديد من سكان البلاد العربية والافريقية كم باقي علي رمضان وأيضا موعد استطلاع هلال رمضان 2021 من قبل دار الافتاء المصرية، ونحن سنوافيكم بكافة التفاصيل المراد معرفتها فتابعونا.

موعد رمضان 2021

الجدير بالذكر أن موعد رمضان فلكيا سيكون يوم الثلاثاء الموافق 13 ابريل القادم، أي بعد اقل من شهر، العد التنازلي لرمضان هو 21 يوم علي حلوله، ويتم تأكيد موعد شهر رمضان 1442 من قبل دار الإفتاء المصرية بعد استطلاع هلال رمضان.

ترددات قنوات القران والحرم المكي

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موعد أول يوم رمضان فلكيا: 13/4/2021

كم باقي علي رمضان: 21 يوم

موعد نهاية رمضان فلكيا: 12/5/2021

كم باقي علي رمضانموعد استطلاع هلال رمضان

من المفترض حتي الآن أن تقوم دار الإفتاء المصرية بالقيام باستطلاع هلال شهر رمضان المبارك في اواخر شهر شعبان، وهذا تحديدا يوم 29 شعبان الموافق 11 ابريل، وتقوم دار الافتاء بالإعلان عن نتيجة رصد هلال رمضان للتأكيد علي موعد أول يوم رمضان وأيضا موعد اول يوم عيد الفطر المبارك.

شهر رمضان

تقوم العديد من البلاد المسلمة العربية وأيضا المسلمون في البلاد الاوروبية بالاستعداد لقوم شهر رمضان، وهذا من خلال البدء في شراء فانوس رمضان بالإضافة إلي تعليق زينة رمضان في البيوت والشوارع، كما يجري الآن البحث عن تهنئة رمضان 1442 حتي يقوم الافراد بتهنئة العائلة والاصدقاء بقرب قدوم الشهل الفضيل.

دعاء الافطار

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