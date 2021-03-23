فيديو.. نتنياهو يهرب من مطعم في بئر السبع بعد سقوط صاروخ

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بحسب "روسيا اليوم"، أن نتنياهو كان فى المدينة مع نشطاء من حزب "الليكود" لتشجيع الناخبين على التصويت، وبعد سقوط الصاروخ ألغى ما تبقى من جولته فى المدينة وغادرها.
وعلى الاثر، دعا وزير الدفاع الإسرائيلى بينى غانتس، إلى إجراء مشاورات أمنية عاجلة عقب سقوط الصاروخ.
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