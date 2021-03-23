رئيس الوزراء الأسترالى يبكى خلال مؤتمر صحفى

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، وسط اتهامات بأنه فشل فى فهم غضب النساء من الثقافة الذكورية السامة، تعهد موريسون بـ"تنظيف البرلمان"، وقال: "علينا أن نرتب هذا البيت وأن ننحى السياسة جانبا فيما يتعلق بهذه الأمور وعلينا أن نتعرف على هذه المشكلة ونعترف بها، وأن نجد حلا لها".

كما وعد باستخدام بناته وزوجته ووالدته كحافز لإصلاح المشكلة، مشددا على أن الوقت قد حان للتطرق إلى الثقافة التى يعتقد فيها الرجال أنهم يستطيعون فعل ما يريدون.

وكان موريسون قد انتقد فى وقت سابق بسبب تعامله مع الحادث، وامتناعه عن لقاء المحتجين الأسبوع الماضى، وكان قد وجه الدعوة لقادة المسيرات الاحتجاجية للالتقاء به فى البرلمان، لكنهم رفضوا دعوته قائلين إنهم لن يجتمعوا به "خلف أبواب مغلقة".

وتشهد أستراليا فضيحة جنسية كبيرة تتعلق بعملية اغتصاب داخل مبنى البرلمان، كما نشرت صور وأشرطة فيديو تظهر موظفين فى الحكومة الأسترالية المحافظة يقومون بأعمال جنسية فى البرلمان.

هذا واتهمت امرأة موظفا فى البرلمان الأسترالى بالاعتداء الجنسى عليها، كما أعلنت أخرى عن تعرضها للتحرش الجنسى من جانب الموظف نفسه التابع لحزب الأحرار فى عام 2017، كما قالت موظفة ومتطوعة سابقة لصحيفة "The Australian" إنهما تعرضتا للاعتداء الجنسى من قبل نفس الموظف.

وتفجرت هذه الاتهامات بعد إعلان موظفة سابقة فى البرلمان، تدعى بريتانى هيجينز، أنها تعرضت للاغتصاب داخل مبنى البرلمان الأسترالى، وتحديدا فى مكتب وزيرة الصناعة الدفاعية آنذاك، ليندا رينولدز، بعد احتسائها الكحول مع نفس الموظف فى مارس 2019.