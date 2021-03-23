الرئيس الروسى يتلقى لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال بيسكوف، فى تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن بوتين تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وهو فى حالة جيدة، غدًا لديه يوم عمل كامل".

وكان الرئيس الروسى أعلن أمس عزمه تلقى لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، ولم يعلن الكرملين نوعية اللقاح الذى اختاره الرئيس، واكتفى بالتأكيد على موثوقية اللقاحات الروسية الثلاثة.