عروض الصفقات الكبرى من أسواق العثيم بمناسبة شهر رمضان حتى يوم 30 مارس

اغتنم عرض الصفقات الكبرى من أسواق العثيم، والذي يشمل تخفيضات كبيرة على الأجهزة الكهربائية والهواتف الذكية بمناسبة شهر رمضان المبارك، حيث يعرض خصومات كبيرة على الأجهزة المنزلية تصل إلى أكثر من 50% على بعض الأصناف، وهي فرصة لشراء احتياجات المطبخ قبل حلول الشهر الكريم وبأسعار مميزة جدًا، وهذا العرض يبدأ بداية من الساعة السابعة صباح يوم 24 مارس 2021م وحتى انتهاء الكميات أو حتى يوم 30 مارس.

عروض العثيم الصفقات الكبرى

تشمل بعض المنتجات في عرض الصفقات الكبرى من العثيم قدور الضغط والقلايات الكهربية، وغيرها من المنتجات التي يمكن أن تحتاج إليها سيدات المنازل في شهر رمضان المبارك:

عروض العثيم على الجوالات والاكسسوارات

العروض على الجوالات ليست متوفرة في جميع الفروع:

عرض على جوال أيفون 12 برو ماكس 128 جيجابايت لمدة 3 أيام فقط أو حتى نفاذ الكمية بسعر 4775 ريال.

عرض على جوال أيفون 12 برو ماكس 256 جيجابايت لمدة 3 أيام فقط أو حتى نفاذ الكمية بسعر 5199 ريال.

سماعة خارجية محمول بروفون بسعر 56 ريال .

شاحن جوال داتازون طواريء 55 ريال.

شاحن جوال متنقل جي تايد 1000 أمبير بسعر 59 ريال .

خلاط كينوود 2 مطحنة بسعر 99 ريال فقط بدلًا من سعره الأصلي 171.35 ريال.

قدر الضغط كولين 10 لتر بسعر 299 ريال بدلًا من 469 ريال.

مايكروويف 20 لتر ديجتال ماركة كليك اون بسعر 169 ريال بدلًا من 299 ريال.

محضر قهوة نيكاي بسعر 59 ريال بدلًا من 89 ريال.

مفرمة لحم جيباس بسعر 149 ريال بدلًا من 194.35 ريال.

مفرمة ملوخية هومر بسعر 89 ريال بدلًا من 119 ريال.

صانعة سمبوسة ماركة ايموجي بسعر 129 ريال بدلًا من 251.85 ريال.

غلاية ماء جي في سي بسعر 29 ريال بدلًا من 69 ريال.

قطاعة خضار كينوود بسعر 99 ريال بدلًا من 171.35 ريال.

قدر ضغط كولين كهربائي 8 لتر بسعر 299 ريال بدلًا من 499 ريال.

عروض العثيم على الأجهزة المنزليةبروشور عروض العثيم

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