نتائج استفتاء نظام نور للدراسة عن بُعد في شهر رمضان 1442| وزارة التعليم عام

ننشر نتائج استفتاء نظام نور للدراسة عن بُعد خلال شهر رمضان المبارك 1442 أو نتائج التصويت في نظام نور لولي الأمر فور الإعلان الرسمي من جانب وزارة التعليم عام عن النتيجة النهائية للتصويت، حيث أطلقت وزارة التعليم استفتاءً لأولياء الأمور لمعرفة التوقيت المناسب لبدء الدراسة في شهر مضان المبارك عن بعد، ودعت أولياء الأمور للمشاركة الإيجابية في الاستبيان المتاح عبر موقع نظام نور المركزي، ومن خلال موقع ثقفني نوفر نتيجة الاستبيان الخاص بتحديد موعد الدراسة خلال شهر رمضان فور نشره مباشرةً بشكل رسمي من جانب الوزارة، كما نوفر رابط دخول برنامج نور للتعليم عن بعد للمشاركة في الاستبانات المرنة عبر النظام المركزي.

نتائج استفتاء نظام نور

أطلقت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية يوم الاثنين بتاريخ 22 مارس 2021م الموافق لتاريخ شعبان 1442هـ استفتاءً لمعرفة التوقيت المناسب للدراسة عن بعد في شهر رمضان المبارك للمرحلة الابتدائية والمرحلتين المتوسطة والثانوية، وقد عرضت الوزارة الخيارات المتاحة للتصويت عليها والتي يمكنكم الإطلاع عليها من خلال التالي:

الابتدائي من 5:30 صباحاً إلى 8:30 صباحاً، المتوسط والثانوي من 12:30 ظهراً إلى 4:30 عصراً. الابتدائي من 6:00 صباحاً إلى 9:00 صباحاً، المتوسط والثانوي من 10:30 صباحاً إلى 2:30 ظهراً. الابتدائي من 7:00 صباحاً إلى 10:00 صباحاً، المتوسط والثانوي من 11:30 صباحاً إلى 3:30 عصراً. الابتدائي من 8:00 صباحاً إلى 11:00 صباحاً، المتوسط والثانوي من 12:30 ظهراً إلى 3:30 عصراً. الابتدائي من 10:30 صباحاً إلى 1:30 ظهراً، المتوسط والثانوي من 6:00 صباحاً إلى 10:00 صباحاً.

الابتدائي من 11:30 صباحاً إلى 2:30 ظهراً، المتوسط والثانوي من 7:00 صباحاً إلى 11:00 صباحاً. الابتدائي من 12:30 ظهراً إلى 3:30 عصراً، المتوسط والثانوي من 5:30 صباحاً إلى 9:30 صباحاً. الابتدائي من 12:30 ظهراً إلى 3:30 عصراً، المتوسط والثانوي من 8:00 صباحاً إلى 12:00 ظهراً.

رابط نظام نور المركزي

يمكنكم الدخول الآن إلى الحساب الشخصي في نظام نور للتعليم عن بعد للمشاركة في الاستبانات المرنة المتاحة على موقع نور واختيار التوقيت المناسب لبدء الدراسة في شهر رمضان من وجهة نظرك الخاصة من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط نظام نور المركزي (noor.moe.gov.sa).

كما يمكنكم من خلال اتباع رابط نظام نور المركزي المرفق تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور للالتحاق بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1443هـ، كما يمكنكم الإطلاع على نتائج الطلاب “إشعار الفترات” أو درجات أعمال السنة الفترة الثالثة لطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة من خلال نظام نور لنتائج الطلاب التعليمي.

نظام نور لولي الأمر طريقة المشاركة في التصويت

بعد الدخول إلى حساب برنامج نور لولي الأمر الشخصي بتعبئة البيانات المطلوبة وهي اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق للمشاركة في التصويت، قم باتباع الخطوات التالية:

النقر على “الاستبانات المرنة” من القائمة الرئيسية.

ستجد الاستبيان الخاص بتوقيت الدراسة عن بعد في شهر رمضان 1442، قم بالنقر على “الأسئلة” باليسار.

قم باختيار الوقت المناسب من الخيارات الثمانية الموجودة أمامك.

بعد اختيار التوقيت المناسب، قم بالنقر على “إرسال”.

وبهذا تكون قد أتممت عملية الإرسال بنجاح، ونحيكم علماً بأنه فور الإعلان الرسمي عن نتائج استفتاء نظام نور للدراسة عن بُعد في رمضان من جانب وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية، فسوف يتم توفيره مباشرةً عبر موقع ثقفني بمشيئة الله تعالى.