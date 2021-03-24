بيعت لوحة لبانكسي تكرم العاملين بالصحة في بريطانيا خلال الجائحة بمبلغ 16.8 مليون جنيه إسترليني، حسبما أعلنت دار مزادات كريستي الثلاثاء. وستذهب عائدات البيع لتمويل منظمات الصحة والجمعيات الخيرية في أنحاء المملكة المتحدة، وفقا للدار.
العمل الذي رسمه فنان الشارع الغامض بعنوان "غيم تشينجر" ظهر أول مرة على جدار مستشفى ساوثامبتون العام في جنوب إنجلترا في مايو، خلال الموجة الأولى للجائحة. تتضمن الصورة التي رسمت بالأسود والأبيض صبيا يجلس على الأرض يلعب بدمية بطل ممرض خارق، فيما تقبع دمى أبطال خارقين آخرين منهم الرجل الوطواط والرجل العنكبوت في سلة قمامة بجواره.
في ذلك الوقت، أعلن المستشفى أن بانكسي ترك ملحوظة للعاملين هناك يقول فيها "شكرا لكل ما تفعلونه. أتمنى أن ينير ذلك هذا المكان قليلا، حتى لو كان بالأسود والأبيض فقط."
وقالت دار المزادات إن سعر البيع يعد قياسيا بالنسبة لأعمال بانكسي. وأضافت أنها ستتبرع "بحصة كبيرة" من مبلغ الشراء للمنظمات الصحية.
وستظل نسخة من الصورة في المستشفى للمرضى والزوار والعاملين، وفقا للدار.
وذكرت كاثرين آرنولد التي ترأس قسم الفنون الأوروبية المعاصرة وما بعد الحرب في دار المزادات إن "بانكسي فنان غير عادي وهو مؤشر مستمر لاتجاه الشعور الوطني." وأضافت أنه "من خلال صورة مثالية لصبي صغير يلعب بدمية بطله الخارق، وهو ممرض يرتدي زي الصليب الأحمر الدولي، التقط بانكسي بشكل مذهل روح هذه اللحظة في ذلك الوقت."
جاء البيع فيما وقفت بريطانيا دقيقة صمت حدادا بمناسبة مرور عام على إصدار رئيس الوزراء بوريس جونسون الأمر بأول إغلاق وطني تشهده البلاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيع لوحة لبانكسي مقابل 23 مليون دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.