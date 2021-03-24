بيع لوحة لبانكسي مقابل 23 مليون دولار

بيعت لوحة لبانكسي تكرم العاملين بالصحة في بريطانيا خلال الجائحة بمبلغ 16.8 مليون جنيه إسترليني، حسبما أعلنت دار مزادات كريستي الثلاثاء. وستذهب عائدات البيع لتمويل منظمات الصحة والجمعيات الخيرية في أنحاء المملكة المتحدة، وفقا للدار.

العمل الذي رسمه فنان الشارع الغامض بعنوان "غيم تشينجر" ظهر أول مرة على جدار مستشفى ساوثامبتون العام في جنوب إنجلترا في مايو، خلال الموجة الأولى للجائحة. تتضمن الصورة التي رسمت بالأسود والأبيض صبيا يجلس على الأرض يلعب بدمية بطل ممرض خارق، فيما تقبع دمى أبطال خارقين آخرين منهم الرجل الوطواط والرجل العنكبوت في سلة قمامة بجواره.

في ذلك الوقت، أعلن المستشفى أن بانكسي ترك ملحوظة للعاملين هناك يقول فيها "شكرا لكل ما تفعلونه. أتمنى أن ينير ذلك هذا المكان قليلا، حتى لو كان بالأسود والأبيض فقط."

وقالت دار المزادات إن سعر البيع يعد قياسيا بالنسبة لأعمال بانكسي. وأضافت أنها ستتبرع "بحصة كبيرة" من مبلغ الشراء للمنظمات الصحية.

وستظل نسخة من الصورة في المستشفى للمرضى والزوار والعاملين، وفقا للدار.

وذكرت كاثرين آرنولد التي ترأس قسم الفنون الأوروبية المعاصرة وما بعد الحرب في دار المزادات إن "بانكسي فنان غير عادي وهو مؤشر مستمر لاتجاه الشعور الوطني." وأضافت أنه "من خلال صورة مثالية لصبي صغير يلعب بدمية بطله الخارق، وهو ممرض يرتدي زي الصليب الأحمر الدولي، التقط بانكسي بشكل مذهل روح هذه اللحظة في ذلك الوقت."

جاء البيع فيما وقفت بريطانيا دقيقة صمت حدادا بمناسبة مرور عام على إصدار رئيس الوزراء بوريس جونسون الأمر بأول إغلاق وطني تشهده البلاد.