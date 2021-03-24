مقتل 3 طيارين روس في تحطم طائرة عسكرية جنوب غرب موسكو

لقي طاقم من ثلاثة أفراد حتفه في تحطم طائرة عسكرية روسية بسبب عطل تقني خلال تفتيش قبل الإقلاع، بحسب الجيش.
وذكرت وزارة الدفاع أن الحادث وقع الثلاثاء في قاعدة جوية في إقليم كالوغا، على مسافة نحو 145 كيلومترا جنوب غرب موسكو.
وأضافت ان طاقم الطائرة من طراز تو- 22إم3، وهي من قاذفات القنابل طويلة المدى، كان يستعد لمهمة تدريب عندما أصاب عطل الطائرة لتقذف بالطيارين خارجها.
كما قالت ان ارتفاع الطائرة لم يكن كافيا لفتح المناطيد، ولقي الثلاثة حتفهم متأثرين بجروح.
وأطلق تحقيق رسمي في الواقعة.
يشار إلى أن هذا الطراز من الطائرات هو قاذفة قنابل أسرع من الصوت طويلة المدى ذات محركين، قادرة على حمل أسلحة نووية.
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