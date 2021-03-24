موعد إيداع مكرمة الملك سلمان لعام 1442 وشروطها وقيمتها

إيداع مكرمة الملك سلمان 1442، ينتظر الآلاف من المواطنين في المملكة العربية السعودية وهم المشمولين بالضمان الاجتماعي، مكرمة الملك سلمان 1442، حيث يتم وفق ما هو متبع كل عام، صدور أوامر من خادم الحرمين الشريفين تتضمن صرف المكرمة الملكية للفئات المشمولة وغير المشمولة بالضمان الاجتماعي وصرف راتبي الضمان الاجتماعي عن شهر رمضان وشوال معاً ، وذلك للتخفيف عن كاهل الأسر السعودية ، ولهذا تكثر الأسئلة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك عن موعد صرف المكرمة الملكية.

موعد صرف مكرمة الملك سلمان 1442 وقيمتها

عبارة عن مبالغ نقدية يتم صرفها وإيداعها في الحسابات المصرفية للأفراد المشمولين بالضمان الاجتماعي وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطنين السعوديين، خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها بعض المواطنين، حيث تساعدهم تلك المبالغ على شراء احتياجات ومستلزمات شهر رمضان المبارك، كما يتم صرف خلال ذلك أيضاً صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر رمضان وشوال معاً.

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد صدور الأوامر الملكية بصرف المكرمة الملكية لشهر رمضان المبارك ، بإصدار بيان على الموقع الرسمي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متضمناً كافة تفاصيل المكرمة الملكية من حيث ما تم تخصيصه من أموال لها، وقيمة المبالغ التي تم تخصيصها للفرد العائل والتابع، حيث يتم تخصيص مبلغ 1000 ريال للعائل الرئيسي ومبلغ 500 ريال للفرد التابع.

وتعد تلك المكرمة بمثابة معونة كريمة من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز للأسر المشمولة بالضمان الاجتماعي، حرصاً منه على ضمان حياة كريمة للمواطنين، وسد احتياجاتها الضرورية من مأكل ومسكن وملبس ومشرب.. إلخ.

كذلك فإنه من المتوقع أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع المساعدة المقطوعة في حسابات المستفيدين من الضمان الاجتماعي مع حلول شهر رمضان المبارك لعام 1442.