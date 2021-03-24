تردد قناة مكسبي الجديد المفتوحة “mksaby sport” بعد أصلاح العطل الفني

تردد قناة مكسبي الجديد المفتوحة حيث قد رصدت مؤشر بحث جوجل تزايد كبير على معدلات البحث عن تردد مكسبي الرياضية الجديد، وأيضاً تردد قناتها الأخرى للمنوعات، وذلك بعد إعلان مجموعة شبكة قنوات مكسبي عن تغيير تردد القناتين “مكسبي الرياضية” و”مكسبي منوعات”، وذلك بعدما تعرضت الشبكة لعطل فنى أثناء فترة البث التجريبي، أدى إلى تعطل القنوات بسبب ضعف جودة الصورة وعدم وصول البث إلى بعض الدول العربية.

تردد قنوات مكسبي المفتوحة بعد حدوث عطل فنى

فقد إشتهرت مجموعة القنوات في الفترة الماضية، بعدما قامت ببث المباريات والبطولات المهمة للجماهير الرياضية في العالم العربي وبجودة عالية، وأهم المباريات التى ساعدت على إنتشار قناة مكسبي بين الجماهير الرياضية هى مباراة الأهلي ضد الزمالك ضمن دوري بطولة أفريقيا، وكذلك مباراة دوري أبطال أوروبا.

وذلك على الرغم من أن باقى القنوات الرياضية كانت لا تسمح بمشاهدة أحداث المباريات والبطولات الرياضية إلا مقابل إشتراك شهرى، إلا أن قناة مكسبي كانت توفر هذة الخدمة مجانا، حيث إن قناة مكسبي مفتوحة وغير مشفرة، مما جذبت بذلك مجموعة كبيرة من جماهير وعشاق الرياضة ليتمكنوا من مشاهدة أحداث المباريات والبطولات مجاناً دون الحاجة لدفع إشتراك شهري أو تحمل أى أعباء مالية مقابل المشاهدة.

فقد قامت مجموعة شبكة قنوات مكسبي بالإعلان عن تردد جديد لمجموعة قنواتها، وذلك لحل مشكلة تعطل البث الذى واجهته الشبكة خلال الشهر الماضي أثناء فترة البث التجريبي لمجموعه القنوات ولبث المحتوى بصورة ذات جودة عاليه وتقوية البث للقناة ليستطيع تغطية مدى أكبر ليستطيع الوصول إلى جميع الدول دون مشاكل وبجودة عالية، لإزاله شكوى بعض الدول من عدم وصول البث إليها.

تردد قنوات مكسبى الجديد بعد تغيره وإصلاح العطل الفنى الذى حدث

فقد تعرضت قناة مكسبي العامة هي الأخرى لعطل فنى أثناء فترة البث التجريبي فى الشهر الماضي، على غرار ما حدث لقناة مكسبي الرياضية، وقناة مكسبي منوعات تعرض المسلسلات والأفلام والمسرحيات وأيضاً مباريات المصارعة الحرة، بالإضافة إلى عرض برامج التوك شو مثل برنامج السرداب وبرنامج محدش فاهم حاجة.

تردد مكسبى الرياضية المفتوحة

القمر الصناعي الناقل: نايل سات

معدل ترميز: 27500

تردد القناة: 11595

إستقطاب: رأسي

تردد مكسبي منوعات المفتوحة

القمر الصناعي الناقل: نايل سات

تردد القناة: 11411

إستقطاب: أفقي

معدل ترميز: 27500

معدل تصحيح: 4/3