العراق يمنح شلمبرغير عقدا لحفر 96 بئرا نفطية جنوبي البلاد

قال مجلس الوزراء العراقي في بيان إنه وافق الثلاثاء على منح شركة شلمبرغير الأميركية عقدا بقيمة 480 مليون دولار لحفر 96 بئرا نفطية في جنوب البلاد.

ويعتمد العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، على صادرات الخام في حوالي كل إيرادات الدولة.

وبحسب بيان الحكومة فقد تمت الموافقة على إحالة عقد المناقصة (WQ0691) حفر 96 بئرًا بأسلوب تسليم المفتاح (Turnkey)، على شركة نفط البصرة/إكسون موبيل، بعهدة شركة شلمبرغير الأميركية، وبمبلغ 480.56 مليون دولار.

وألمح مجلس مجلس الوزراء إلى أن العقد يقل بنسبة 14.4 بالمائة عن الكلفة التخمينية البالغة 561.6 مليون دولار، والتي تعد ضمن النسبة المسموحة في التعليمات.

وستتحمل وزارة النفط العراقية الجوانب الفنية والمالية ومدى تناسب مبلغ العقد مع المناقصة قدر تعلق الأمر بالصلاحية المالية.