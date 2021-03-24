مقتل العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي في مواجهات جنوبي تعز

لقي 40 عنصرا من ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران مصرعهم فيما أصيب العشرات، في مواجهات مع القوات الحكومية بجبهة الأحكوم في مديرية حيفان جنوب تعز، جنوب غربي اليمن.
وأوضحت مصادر عسكرية أن المواجهات اندلعت عقب هجوم فاشل شنته الميليشيات على المواقع المحررة في جبهة الأحكوم، وأسفرت عن مصرع أكثر من 40 مسلحا حوثيا بينهم قائد ميداني، وجرح العشرات وإعطاب وإحراق مركبات تابعة للميليشيات.
وفي محافظة الضالع، تم إحباط هجوما لمليشيات الحوثي في قطاعي الفاخر وبتار شمال غربي المحافظة جنوب اليمن، مكبدة إياهم قتلى وجرحى.
ووفق المصادر، يأتي ذلك عقب عملية نوعية، نفذتها مدفعية القوات الجنوبية المشتركة، إذ قصفت تجمعا بالقرب من عربة محملة بالأسلحة في قطاع حبيل يحيى وسط قطاع بتار شمال شرقي مديريّة الحُشاء، وكبّدتهم أيضًا قتلى وجرحى وإعطاب آليتهم.
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