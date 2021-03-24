إعادة انتخاب ساسو نجيسو رئيسا لـ الكونغو

جدة - نرمين السيد - وكان جاى برايس بارفيه كوليلاس، منافس نجيسو الرئيسى فى الانتخابات، قد وافته المنية، بعد ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع، عقب نقله إلى فرنسا بسبب إصابته بـ فيروس كورونا.

جدير بالذكر، أن ساسو نجيسو صاحب الـ 77 عاما، كان جنديًا سابقا فى سلاح المظلات، وتولى السلطة فى الكونغو عام 1979، كما حكم البلاد على مدى 36 عاما.

وخسر نجيسو أول انتخابات تعددية عام 1992 لكنه عاد للمنصب فى 1997 بعد حرب أهلية.