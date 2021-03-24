تحميل واتساب الذهبى الحديث 2021 Whatsapp Goldومميزاته عن الأصدار العادى

واتساب الذهبي هو أحد التطبيقات التي يمكنك استخدامها في المحادثات وإرسال الرسائل النصية التي ترغب بإرسالها بالإضافة إلى مشاركة كافة الصور والفيديوهات التي تريد مشاركتها، وبجانب هذا يمكن إرسال رسائل صوتيه من خلاله، وفي هذا المقال سنتحدث عن الواتساب الذهبي بوجه عام بالإضافة إلى المميزات والخصائص التي يتمتع بها الواتساب الذهبي.

تحميل واتساب الذهبي 2021

الواتساب الذهبي تم تأسيس منذ عام 2009م، وكان ذلك على يد أمريكي يدعي بريان، وجان كوم وهو أوكراني الجنسية، ويعد الواتساب الذهبي احدي نسخ الواتساب الأصلي ولكن قاموا بتعديل أمور به ومن هذه التعديلات هو إمكانية تشغيل رقمين على الواتساب، بالإضافة إلى إمكانية إخفاء إن كان المستخدم نشط الآن أم لا.

يقوم واتساب الذهبي بإخفاء ان كان المستخدم نشط الآن أم لا.

يتمكن من ظهور الرسائل التي تم حذفها حتى وان قام الراسل بإزالتها.

تتمكن من استقبال وإرسال الملصقات بسهولة دون مواجهة أي صعوبة في ذلك الأمر.

وأتساب الذهبي من التطبيقات الآمنة التي يمكنك استخدامها دون الخشية من وجود هكر .

يدعم استخدام رقمين في وقت واحد .

يمكن أن تقوم بإخفاء حالة أحد أصدقائك.

يمكن الواتساب الجديد خصية عدم ظهور آخر وقت تكون نشط فيه بالإضافة إلى إمكانية إعادة الرسائل المحذوفة وقراءتها.

تتمكن من خلال الواتساب الذهبي إجراء المكالمات الجماعية وإضافة أصدقائك إليها.

لا يقوم الواتساب الذهبي بإظهار علامة الصح عندما تقرأ الرسائل، بالإضافة إلى عدم ظهور قراءتك للرسائل واستلامها أم لا.

تتمكن من إجراء محادثات سرية وإخفائها.

تستطيع تحميل الصور والفيديوهات بسهولة.

يمكن أن تخفي مشاهدة حالات أصدقائك.

إمكانية كتابة الرسائل أو إرسال مسجل صوت بدون إظهار أشعار قد يزعجك.

مميزات الواتساب الذهبي 2021خصائص واتساب الذهبي 2021