إصدار جديد من وان بلس تعرف على سعر ومواصفات هاتف One blus 9 pro ،لقد قامت شركة وان بلس الصينية بالإعلان منذ قليل عن إصدار جديد هاتفي OnePlus 9 و OnePlus 9 Pro، ويعتبر هذا الإعلان هو الحدث الأقوى والأهم على مجال إصدار هواتف الأندرويد؛وويرجع هذا بسبب امتلاك هذه الهواتف على العديد من الإمكانيات التقنية العالية جدا على مستوى كلا من الشاشة والبطارية، والكاميرا أيضا، واليوم سوف نقوم بعرض مواصفات هاتف وان بلس 9pro وسعره أيضا كما تم الإعلان عنه.

إصدار جديد من وان بلس المواصفات

أولا بالنسبة للشاشة :

جاء هاتف OnePlus 9 Pro مع شاشة منحنية ذات قياس 6.7 بوصة، من النوع OLED، وتمتاز بتقنية Fluid Display 2.0، والتى تعتبر هذه المرة الأولى لها، ومزودة بمعدل تحديث للشاشة 120 هرتز فى الثانية، وبنقاء 1440 بكسل، كما إنها تدعم أقصي درجة لسطوع الشاشة 1300 شمعة وأيضا تدعم +HDR10.

وبالنسبة للكاميرا :

حيث جاء هاتف OnePlus 9 Pro مع أربع كاميرات خلفية، من قبل شركة Hasselblad ، حيث تتميز الكاميرا الأساسية بكونها ذات دقة 48 ميجابيكسل، وتتمتع بمستشعر من سونى IMX766 ومزودة بفتحة عدسة f / 2.2 ، وأيضا كاميرا ذات سرعة فائقة، ذات دقة 50 ميجابيكسل، كما يوجد أيضا كاميرا تليفوتوجرافى ذات دقة 8 ميجابيكسل وبها فتحة عدسة f / 1.8 ، ويوجد أيضا كاميرا ذات 2 ميجا بيكسل، وبالنسبة للكاميرا الأمامية فتتميز بكونها ذات دقة 16 ميجا بيكسل مزودة بفلاش LED.

مواصفات البطارية :

ويشترك الهاتفان OnePlus 9 و Pro في وجود البطارية 4500 مللى أمبير فى الساعة، وتدعم للشحن السريع سلكى ذات قوة 50 واط ، مع إمكانية شحن لاسلكى ذات قوة 15 واط، مما يجعل كل نوع من هذه الهواتف سوف يتم الشحن بصورة كاملة فى 29 دقيقة فقط، وسوف يأخذ الشحن لاسكيا للوصول إلى شحن البطارية بأكملها إلى تقريبا 43 دقيقة فقط، تعرف أيضا على مجموعة جديدة من شاومي مواصفات وسعر Redmi note 10

الأداء:

وتم الذكر في الإعلانأن الهاتفان OnePlus 9 و Pro ذات معالج Snapdragon 888 الجديد ومزود بمساحة تخزين تتكون من نسختين 256 و512 جيجا بايت، وأيضا مزود بذاكرة تخزين عشوائية لنسختى 8 و12 جيجا بايت رام مع النظام تشغيل أندرويد 11، ومزود بمنفذ شحن من النوع USB-C.

سعر هاتف OnePlus 9 Pro

أولا بالنسبة لسعر هاتف OnePlus 9 Pro

وسوف يبدأ السعر من 969 دولار أمريكي بما يساوي تقريبا 300 . 15 ألف جنيه مصري.

أما بالنسبة للنسخة الأكبر فيبلغ سعرها 1096 دولار أمريكي أي بما يساوي تقريبا 300 . 17 ألف جنيه .

بالنسبة لسعر هاتف OnePlus 9 :