صورة .. نتنياهو يعلن فوز الليكود فى الانتخابات الإسرائيلية

جدة - نرمين السيد - ونشر نتنياهو عبر حسابه الرسمى فى "تويتر" تغريدة قال فيها: "مواطنو إسرائيل، شكرًا، لقد منحتم نصرًا كبيرًا لليمين والليكود تحت قيادتى. الليكود فائز بفارق ضخم عن الحزب التالى.. نحن فى رمز المنطقة 3 والتالى فى رمز المنطقة 1".
وأضاف: "من الواضح أن أغلبية واضحة من المواطنى ينتمون إلى اليمين، ويريدون حكومة يمينية قوية ومستقرة تحافظ على اقتصاد إسرائيل وأمنها وأرضها.. هذا ما فعلناه.. أحبكم".
جدير بالذكر، أن نتائج الانتخابات التشريعية الإسرائيلية لم يتم إعلانها بشكل رسمى إلى الآن حيث شكر موقع "روسيا اليوم" نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن حزب "هناك مستقبل" المناهض لرئيس الوزراء الإسرائيلى، بقيادة يائير لابيد، تقدم فى انتخابات الكنيست بـ 61 مقعدا مقابل 52 مقعدا لمعسكر نتنياهو.
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