وفاة رئيس الحركة الثقافية في لبنان بلال شرارة "أمل" تنعاه

دوت الخليج:- نعت الامانة العامة لمجلس النواب المدير العام للشؤون الخارجية لمجلس النواب الاستاذ بلال شرارة، وجاء في بيان النعي: "بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة الله تعالى وقضائه الذي لا يرد، تنعى الامانة العامة وموظفو مجلس النواب أحد اركان إدارته المدير العام للشؤون الخارجية في مجلس النواب الاستاذ بلال رفعت شرارة.

إن الامانة العامة لمجلس النواب وإزاء هذه الخسارة الكبيرة برحيل الاستاذ بلال شرارة، تتقدم من أسرة الراحل وزملائه بأحر التعازي، سائلة المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويلهمنا وذويه عظيم الصبر والسلوان".

بيان "أمل": ونعت "حركة أمل" في بيان، إلى "جماهيرها المؤمنة في لبنان وبلاد الإغتراب عضو مكتبها السياسي الكاتب والشاعر الأخ الاستاذ بلال رفعت شرارة"، وقالت: "برحيله ينكسر قلم كان منذورا منذ بدايات النضال الأولى لفلسطين والمقاومة ولبنان العدالة ورفع الحرمان".

أضافت: "بلال حارس ذاكرة المواجهات الأولى مع العدو الصهيوني على ربى وتلال بنت جبيل، والأمين على تدوين مجازره، كي لا تنسى، وهو العامل من أجل تحصين ذاكرة ووعي لبنانيين وعربيين، بوصلتهما الدائمة، إن اسرائيل شر مطلق. وكان رفيق الأخ الرئيس نبيه بري في محطاته السياسية في لبنان والخارج. تستودعك حركة أمل مع الشهداء، وتلتزم أن حبر يراعك دروس للسالكين".

عباس فواز: بدوره نعى الرئيس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم عباس فواز باسمه وباسم الجامعة والمغتربين اللبنانيين، المدير العام للشؤون الخارجية في مجلس النواب الراحل بلال شرارة، وقال في بيان: "اليوم رحل صديق عزيز، أمير الثقافة شعرا وأدبا، صاحب الرؤى الجميلة، صديق المغتربين وحامل لوائهم، ناسج الصداقات وسع الأفق والساحات، العزيز بلال شرارةأنت خسارة لا تعوض".