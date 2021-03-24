كورونا يواصل غزو بريطانيا .. 5.379 إصابة جديدة و112 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، أشارت بيانات وزارة الصحة البريطانية إلى ارتفاع عدد الإصابات بوباء "كوفيد 19" فى المملكة المتحدة، إلى أربعة ملايين و307 آلاف و304 حالات.

وبرصد 112 وفاة جراء الفيروس التاجى، تصل الحصيلة الإجمالية لحالات الوفاة التى خلفتها الجائحة فى البلاد إلى 126 ألفًا و284 حالة.

وتحتل بريطانيا المركز الخامس على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد.