عروض العثيم على الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والجوالات 24 مارس 2021

عروض العثيم على الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والجوالات والتي تبدأ من الأربعاء الموافق 24 من مارس 2021 والذي يوافق 11 من شعبان 1442 وتنتهي مع نهاية شهر مارس، تلك العروض ايضاً في إطار بدايات العروض الرمضانية السنوية التي تتميز بتنزيل وتخفيضات كبيرة على الأجهزة الكهربائية وأجهزة الجوال، تتوفر العروض بفروع أسواق عبد الله العثيم الكبيرة التي يتوفر بها قسم الأجهزة الكهربائية وقسم الجوالات والإلكترونيات، في هذا المقال ننشر لكم العىض الأسبوعي من العثيم كما يمكنكم أيضاً الاطلاع على أحدث عروض بنده والكثير من العروض المتوفرة للعملاء في المملكة العربية السعودية.

عروض العثيم على الأجهزة الكهربائية والجوالات

مختلف العروض التي تقدمها جميع فروع أسواق عبد الله العثيم والتي تشمل كافة مستلزمات المنزل ومنها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والجوالات على النحو التالي:

شاشات ال إي دي بتقنية 4k.

مقلاة صحية ماركة السيف اير فراير، مقلاة صحية ماركة هومر.

قدر ضغط ماركة السيف بسعر 99 ريال سعودي، قدر ضغط كهربائي ماركة جي في سي، غلاية ماء ماركة جي في سي.

صانعة السمبوسة ماركة هومر .

فرن كهربائي كولين، عجانة كولين، غلاية ماء من كولين.

ميكرويف جيباس، مكنسة كهربائية من ماركة جيباس.

خلاط فيليبس مع مطحنة.

محضرة الطعام بي تي سي، بي تي سي خلاط يدوي مع قطعة مضرب كهربائي.

قطاعة خضروات ماركة كينود.

ميكرويف كليك أون.

محضرة القهوة من ماركة نيكاي، فرن كهربائي من ماركة نيكاي، عجانة نيكاي.

عروض على شاشات التليفزيون من ماركات سامسونج توشيبا شارب LG وماركة arrow.

عروض على جميع أنواع أجهزة الموبايل، نوكيا، تكنو، هواوي، سامسونج، وآيفون، والكثير من العروض الأخرى إلى جانب العرض الأسبوعي.

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