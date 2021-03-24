غرق 60 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

جدة - نرمين السيد - وذكر الموقع، نقلا عن منظمة "ألارم فون" غير الحكومية، أن إيطاليا سمحت لـ سفينة "أوشن فايكينج" بإنزال 116 ناجيًا.

ووفقًا للمنظمة، فإن ما يقرب من 60 شخصا هم فى عداد المفقودين قبالة السواحل الليبية، بعد أن احترق محرك قاربهم.

وقالت "ألارم فون" إنه فى ليل الأربعاء 17 مارس خلال طقس عاصف، "اتصل قارب خشبى رمادى يقل أكثر من 100 شخص بالمنظمة، مشيرً إلى أن ركاب القارب كانوا مذعورين على الهاتف لأن المحرك اشتعلت فيه النيران.