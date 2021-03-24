الجيش الأوكراني: وفاة مجندة بعد تلقيها لقاح كوفيشيلد

قال الجيش الأوكراني إن إحدى المجندات توفيت بعد يومين من تلقيها لقاح كوفيشيلد، لكن لم يتم التأكد بعد من سبب الوفاة.
وأضاف في بيان أمس الثلاثاء أن المجندة فقدت الوعي فجأة رغم أنها لم تكن تعاني من أي مشكلات.
وهذه أول حالة وفاة يتم الإعلان عنها منذ أن بدأت أوكرانيا حملة التطعيم في فبراير بعد تلقيها أول 500 ألف جرعة من لقاح كوفيشيلد، النسخة الهندية من لقاح أسترازينيكا.
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