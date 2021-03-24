أول واقعة معلنة.. بيونغيانغ أطلقت صاروخين وبايدن يعلق

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، الأربعاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين كروز قبالة ساحلها الغربي، الأحد، وذلك في أول اختبار للأسلحة يُعرف به منذ تولى الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه.
وأضاف الجيش الكوري الجنوبي أنه رصد الأمر، وكان يتابع الاختبار أثناء إجرائه.
وفي الولايات المتحدة، قال بايدن، الثلاثاء، إن إقدام كوريا الشمالية على إطلاق الصاروخين يظهر أنه ما من شيء يذكر قد تغير من جانب حكومتها.
وقال للصحفيين ردا على سؤال عن اختبار الصاروخين "تعلمنا أنه ما من شيء يذكر قد تغير".
وقبل أيام أعلنت كوريا الشمالية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع ماليزيا بسبب قرارها بالسماح بتسليم مواطن كوري شمالي مشتبه بانخراطه في نشاط جنائي إلى الولايات المتحدة.
وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، بأن بيونغيانع ستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع ماليزيا بعد أن قضت محكمة هناك بإمكانية تسليم مواطن كوري شمالي إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بغسل الأموال، وفقا لرويترز.
وتعد هذه الواقعة أحدث تطور في العداء المتزايد بين واشنطن وبيونغيانغ، حيث تكثف كوريا الشمالية الضغط على إدارة بايدن بشأن المواجهة النووية.
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