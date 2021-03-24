فيديو يكشف تفاصيل سرقة مصطفى محمد في إسطنبول

أظهر مقطع فيديو، اعتقال الشرطة التركية للص الذي سرق حقيبة يد مصطفى محمد، مهاجم المنتخب المصري ونادي غلطة سراي التركي قبل أيام.
ووقعت حادثة السرقة بينما كان مصطفى محمد يتسوق في مركز "إستيني بارك" بمدينة إسطنبول، حيث يلعب اللاعب في صفوف النادي التركي، بعدما انتقل إليه من الزمالك المصري على سبيل الإعارة.
وتمكن اللص من سرقة حقيبة المهاجم المصري، التي كان بداخلها جواز سفره ومحفظة أمواله، حسبما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية.
ووفق ما ذكر موقع "صباح سبور" التركي، فإن الشرطة أعادت فحص كاميرات المراقبة للمكان الذي تعرض فيه اللاعب للسرقة، وعليه تم التعرف على السارق.
وكان نادي الزمالك أعار مصطفى محمد، 23 عاما، إلى غلطة سراي التركي مقابل مليوني دولار في يناير الماضي، مع بند في العقد يقضي بأحقية الشراء حتى 31 ديسمبر 2022 مقابل 4 ملايين دولار، بشرط موافقة الزمالك، ولو لم يوافق النادي المصري على ذلك فمن حقه بيعه لمن يدفع أكثر.
وشارك مصطفى مع غلطة سراي في 8 مباريات بالدوري التركي، وسجل 5 أهداف.
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