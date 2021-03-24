كورونا فى المغرب .. 569 إصابة جديدة و6 حالات وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة "رويترز"، قالت وزارة الصحة المغربية، إن إجمالى الإصابات بوباء "كوفيد 19" فى المملكة ارتفع إلى 492 ألفًا و403 حالات، فيما وصل عدد الوفيات إلى 8.775 شخصًا.

وأظهرت بيانات الوزارة أن 480 ألفًا و100 شخصًا تعافوا من الإصابة بـ الفيروس التاجى بعد تسجيل 543 حالة شفاء.