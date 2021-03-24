أحدث قرارات وزير التعليم السعودي بشأن الاختبارات النهائية والدراسة فى شهر رمضان

قرارات وزير التعليم السعودي بشان الدراسة في شهر رمضان حيث أن قد طرح الوزير استفتاء لجميع أولياء الأمور بخصوص الموعد الذي يكون مناسب للتعليم عن بعد خلال شهر رمضان الكريم لكافة المراحل الدراسية الابتدائية والثانوية والمتوسطة، يشمل هذا الاستفتاء تقليا عدد ساعات التعلم عن بعد أثناء شهر رمضان بأن تكون ثلاث ساعات فقط.

فهناك عدد كبير من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور ينتظرون بلهفة شديدة قرارات السيد وزير التعليم السعودي الجديدة لشهر رمضن المبارك، كما طالب البعض منهم أن يتم تقديم معد الاختبارات التي من المفترض أن تتم خلال شهر رمضان القادم بحيث أن تكون في أواخر شهر شعبان وتتم قبل قدوم الشهر المبارك.

كثرت الأحاديث حول تقديم معود الاختبارات قبل حلول شهر رمضان المبارك وهذا جعل عملية البحث في جوجل على هذا الموضوع كثيفة للغاية، نظراً لاهتمام الكثير من أولياء الأمور والطلاب في المملكة العربية السعودية التي يتلقوا التعليم عن بعد في هذا العام نظراً لتفشي فيروس كرونا.

وقد جاء هذا القرار حفاظاً على سلامتهم وعدم إصاباتهم بالفيروس، ومع حلول الشهر الكريم بدأ الطلاب يطلبون على مواقع التواصل الاجتماعي من وزير التعليم السعودي ومن صاحب السمو وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بأن يتم تقديم موعد الاختبارات النهائية قبل حلول شهر رمضان بحيث أن تكون في نهاية شهر شعبان حتى يكونوا متفرغين تماماً للعبادة خلال هذا الشهر المنتظر من كل عام.

قد قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بتحديد الموعد النهائي للإجراء الاختبارات النهائية لعام 1442 لجميع المراحل التعليمية الابتدائية والوسطية والثانوية والجامعات بالمملكة، تبعاً للخطة التعليمية التي تم وضعها من قبل الوزارة منذ بداية العام الدراسي ومن المقرر أن تتم اختبارات الفصل الدراسي الثاني في يوم السب الموافق الحادي عشر من شهر شوال 1442هجري الموافق الثاني والعشرون من شهر مايو 2021 ميلادي.

وبذلك نكون قد قدمنا إليكم ما ورد من قرارات وزير التعليم السعودي الخاصة الاختبارات النهائية لجميع المراحل الدراسية الابتدائية والثانوية والجامعات وحقيقة تقديم موعد الاختبارات قبل شهر رمضان الكريم.