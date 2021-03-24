إمارة مكة تعلن فتح باب تصريح إفطار صائم التابع للجنة السقاية والرفادة

إمارة مكة تعلن فتح باب تصريح إفطار صائم ، اليوم الإثنين الموافق 2 من شهر شعبان لعام 1442هـ، الموافق 15 من شهر مارس لعام2021م، من خلال لجنة السقاية والرفادة، بإمارة منطقة مكة المكرمة، بالمملكة العربية السعودية، ويتم إستقبال طلبات الحصول على تصاريح إفطار صائم، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص باللجنة، وهو يعد مؤشر مبشر بالخير وعودة الحياة إلى طبيعتها، مرة أخرى بالمملكة، خاصة مع اقتراب دخول شهر رمضان الكريم المبارك، والجدير بالعلم أن بسبب اجتياح جائحة كورونا المستجد العام الماضي لأراضي المملكة العربية السعودية، وبناء عليه تم وقف كافة السلاسل الغذائية، والموائد الرمضانية، التي كانت تطوف ساحات الحرم المكي الشريف، وتجوب طرقات وووسط الأحياء السكنية، لذا ففتح باب التصاريج مرة أخرى هو مؤشر إيجابي لجميع مواطني المملكة والمقيمين على أراضيها.

وقد تم فتح باب إستقبال التصاريح الخاصة بإفطار صائم، داخل المسجد الحرام وساحاته، ويتم تحديد الأعداد المتاحة للتوزيع، وآلية التوزيع، وفق ما يتم الإقرار به من قبل لجنة السقاية والرفادة، بإمارة منطقة مكة المكرمة، وقد حددت اللجنة، المنتجات التي يتم التصريح بها لهذا العام 1442هـ، وهي السلال الغذائية التي توزع على كافة الأسر المحتاجين بالمملكة، إضافة إلى الوجبات الساخنة الطازجة في الأحياء، والمنافذ، وكذلك كافة الوجبات الجافة المصرح بها داخل الحرم المكي، وفي ساحاته الخارجية وفي الأحياء السكنية، والجدير بالعلم أن منذ تأسيس لجنة السقاية والرفادة، في25 شهر جمادى الأولى عام 1423هـ، بموجب قرار صاحب السمو الملكي، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله، وهي تعمل على تحقيق رؤية السعي الدائم لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وأيضًا أفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام والأماكن المقدسة، بأسلوب حضاري وتقنيات عصرية مميزة.

أهداف

والجدير بالذكر أن لجنة السقاية والرفادة، هدفها الرئيسي هو رضاء ضيوف بيت الله الحرام، سواء الحجاج، أو المعتمرين، أو الزوار، والعمل على الإشراف وأيضًا المتابعة لجميع أعمال الإطعام الخيري، والعمل على سير كافة الإجراءات، وتسهيل المعوقات، لجميع الضيوف وفق ماهو مخطط له، إضافة إلى تهيئة كافة الأجواء المناسبة، لقاصدي بيت الله الحرام، لأداء الشعائر والعبادات بأمن وأمان وخشوع.

رابط التقديم على تصاريح إفطار صائم

ومع افتراب شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، فعلى كافة الراغبين في تقديم الوجبات المذكورة، لتوزيعها على المناطق السابق ذكرها، قبل بدء شهر رمضان المبارك الكريم، التقدم للحصول على تصريح إفطار صائم، من لجنة السقاية والرفادة بإمارة مكة، والقيام بالتقديم من خلال الدخول على رابط الموقع الإلكتروني الرسمي، لإصدار التصاريح إلكترونيًا، والجصول على تصريح إفطار صائم للعام 1442هـ.