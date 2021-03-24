رابط التقديم للمنح الدراسية بالجامعات السودانية 2021 التعليم العالي تُعلن تفاصيل التسجيل الإلكتروني

رابط التقديم للمنح الدراسية للجامعات السودانية 2021، من أهم الروابط بحثاً خلال الساعات الأخيرة، خاصةً بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية، عن فتح باب التقديم والتسجيل الإلكتروني للمنح الدراسية بالجامعات السودانية غير الحكومية، وذلك بالتزامن مع استمرار التقديم الخاص للجامعات السودانية حتي يوم 25 مارس الجاري، وقد حددت الوزارة شروط واجب توافرها في الطالب الراغب في التسجيل للمنحة، وأكد الأستاذ / علي الشيخ السماني، مدير الإدارة العامة للقبول بوزارة التعليم العالي، على أن التسجيل يكون إلكتروني لضمان تكافئ الفرص.

الدخول على الموقع الرسمي للتقديم الإلكتروني “admission.gov.sd“.

الضغط على مربع منح الجامعات الخاصة والأهلية.

تحديد المنحة التي يريدها الطالب.

رابط التسجيل الإلكتروني للمنح الدراسيةموعد التقديم للمنح الدراسية للجامعات الخاصة والأهلية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية، عن موعد فتح باب التقديم للمنح الدراسية بالجامعات الخاصة والأهلية 2021، على أن يبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 23 مارس 2021 ويستمر حتي يوم الأربعاء الموافق 31 من نفس الشهر، للحاصلين على شهادة الثانوية العامة هذا العام وحسب الشروط والقواعد المحددة من الوزارة، وكذالك رابط التسجيل الإلكتروني للمنح الدراسية 2021.

كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والمختبرات الطبية والأشعة نسبة 85 %.

كليات العلاج الطبيعي والتخدير والعلوم الصحية والتمريض نسبة 75%.

كليات العلوم الأساسية نسبة 70%.

الكليات والبرامج الهندسية نسبة 70%.

الكليات والبرامج النظرية نسبة 65%.

استيفاء شروط القبول للبكالوريوس لمؤسسات التعليم العالي حسب اللائحة. أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الثانوية هذا العام. أن يكون الطالب المتقدم على المنحة الدراسية سوداني الجنسية. الطالب المرشح من قبل في أي مؤسسة يفقد مكانه إذا تم ترشيحه للمنحة. لا يمكن التحويل بعد القبول بالمنحة. المنحة تغطي فقط الرسوم الدراسية. للمؤسسة الحق في إلغاء المنحة في حالة الإعادة. من حق إدارة القبول إلغاء المنحة إذا تبين عدم صحة البيانات والمستندات المقدمة للحصول على المنحة. يتم دفع رسوم التقديم 100 جنيه سوداني.

الحد الأدنى للقبول في المنح الدراسية 2021الشروط العامة للتقديم للمنح الدراسية 2021