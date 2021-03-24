estefta استفتاء الاختبارات النهائية في رمضان عبر نظام نور حسب قرارات وزير التعليم الأخيرة

استفتاء الاختبارات النهائية على رابط موقع نظام نور التعليمي لاستبيان رأي الطلاب وأولياء الأمور في عمل الاختبارات النهائي في شهر رمضان 1442، حيث اعلن السيد وزير التعليم في قراراته الأخيرة عرض أمر الاختبارات التي يطالب الطلاب بعملها بعد شهر رمضان أو قبله بشعبان للاستفتاء العام على جميع الطلاب بالمراحل الدراسية واولياء الأمور لبيان راي الطالب في الأمر وكذلك لتقليل ساعات التعليم عن بعد بالصيام.

قرارات السيد وزير التعليم الأخيرة

الاختبارات النهائية 1442

قامت وزارة التعليم بالمملكة بتحديد إلية الدراسة والاختبارات في الفصل الدراسي الثاني، وقد قام الطلاب بعمل العديد من الهاشتاجات على الفيس بوك وتويتر بطلب ألا تكون الاختبارات في رمضان، حيث تقرر لها الانتهاء في 10 رمضان 1442، على أن تكون في شعبان أو في شوال، كما تم إرسال العديد من الخطابات إلى الديوان الملكي توسلا لجلالة الملك بتأجيل الاختبارات، حيث يكن من الصعب عليهم عمل الاختبارات في شهر الصيام وكذلك طلبات بتقليل ساعات التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي التعليمي إلى ثلاثة ساعات، مما كان على السيد وزير التعليم بالرد على هاشتاجات الطلاب واولياء الأمور.

قرارات السيد وزير التعليم

وفي رد من السيد الوزير على مطالبات الطلاب واولياء أمورهم بالمراحل التعليمية المختلفة على أمر الاختبارات النهائية، تم طرح الأمر جميعه للاستفتاء، والذي يتم عبر رابط نظام نور التعليمي والدخول في الاستفتاء العام لبيان الراي العام في هذا الأمر على أن بعدها تقرير تأجيل الاختبارات أو جعلها في شهر شعبان، حسب ما تقرره نسبة الأصوات المطالبة بذلك.

يتم الدخول الأول على الرابط الرسمي لنظام نور التعليمي. يقوم الطالب بالدخول بالحساب الشخصي وكتابة كل البيانات ثم يقوم بتسجيل الدخول. يتم اختيار ايقونة الاستبيان المرنة. يقوم بتحديد المدرسة التابع لها. يتم الاختيار بين المواعيد المطروحة. يقوم بالتأكد مما قام باختياره ثم يقوم بالإرسال ثم تسجيل الخروج.

خطوات الاستفتاء على الاختبارات النهائية على نظام نور