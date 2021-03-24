عاجل.. وفاة نائب حاكم دبى الشيخ حمدان بن راشد

جدة - نرمين السيد - أعلن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الإماراتى حاكم دبى صباح اليوم الأربعاء، وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد.



جدة - نرمين السيد - أعلن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الإماراتى حاكم دبى صباح اليوم الأربعاء، وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد. ونعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم، الشيخ حمدان، وزير المالية، وذلك فى تغريدة عبر حسابه فى موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

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