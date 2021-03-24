الطيران الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على مواقع في قطاع غزة

شنت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، سلسلة غارات على مواقع في قطاع غزة.
الطيران الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على مواقع في قطاع غزةصحيفة: نتنياهو كان متواجدا في المنطقة التي سقط قربها الصاروخ الذي أطلق من غزة
وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية أن طائرات مروحية قصفت موقعا لحركة "حماس" بجنوب غرب مدينة غزة بـ5 صواريخ، ما ألحق أضرارا بالموقع المستهدف.
وأحدثت الغارات دويا عنيفا في معظم مناطق غزة.
كما استهدف الطيران الإسرائيلي موقعا تابعا لـ"حماس" بشرق دير البلح، وسط قطاع غزة، دون الإبلاغ عن إصابات.
وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صاروخا أُطلق من قطاع غزة سقط في منطقة ببئر السبع التي كان يتواجد فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
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