رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة، يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وهذا لأنها تعد من الخدمات الهامة المقدمة لبعض الأسر المحدودة والمتوسطة الدخل، وهى من أحد خدمات الدعم التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وينتظر المواطنين الموعد النهائي لصرف المساعدة المقطوعة من قبل الحكومة السعودية.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موقع إلكتروني ليتمكن الموطنين بالمملكة العربية السعودية من الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من خلال رقم السجل، وللاستعلام عنها لابد من إتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ثم أختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية. الدخول على خدمة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة. يدخل المستحق للمساعدة رقم السجل الخاص به أو رقم السجل المدني. تظهر قائمة بها رمز تحقق لابد من كتابة ذلك الرمز مرة أخري. الضغط على أيقونة الاستعلام وتظهر وقتها كافة البيانات الخاصة بصرف تلك المساعدة المقطوعة.

المساعدة المقطوعة السعودية 1442

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديم خدمة المساعدة المقطوعة وهي أهم الخدمات الحكومية المقدمة من الوزارة، وهي تختص الأسر السعودية الجنسية ضعيفة أو محدودة الدخل لمساعدتهم على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وهدف الحكومة السعودية من تقديم تلك الخدمة هو توفير الحياة الكريمة للمواطنين السعوديين، وتخفيف آثر الإصلاحات الاقتصادية التي تتم بالسعودية خاصة بعد انتشار وباء كورونا المستجد وتأثيره على الاقتصاد بكل أنحاء العالم وليس المملكة العربية السعودية فقط.

الأشخاص المستحقين للمساعدة المقطوعة بالسعودية

قامت وزارة التنمية الاجتماعية بتحديد الأشخاص الذين يمكنهم صرف المساعدة من الضمان الاجتماعي وتلك الفئات هي:

مرأة سعودية جنسية متزوجة من رجل لا يعول أسرته.

حالات العجز والأشخاص المصابين بالإعاقة.

السيدات المطلقات والأرامل الذين لا يملكون أي دخل.

السجناء الذين أبنائهم في سن الرعاية.

مرأة سعودية الجنسية ومتزوجة من شخص غير سعودي وليس لديها مصدر دخل ثابت.

كبار السن.

الشروط اللازمة للحصول على المساعدة المقطوعة

حددت الحكومة السعودية بعض الشروط اللازمة في الأشخاص المستحقين للمساعدة المقطوعة ومن تلك الشروط هي: