استفتاء وزارة التعليم في السعودية عن مواعيد الدراسة في شهر رمضان

استفتاء وزارة التعليم عن مواعيد الدراسة في رمضان، من المقرر أن تبدء مراحل التعليم المختلفة الابتدائية والمتوسطة والثانوية الدراسة في شهر رمضان القادم، لذلك قامت وزارة التربية والتعليم في السعودية بنشر استفتاء لأولياء الأمور لكي يقوموا بتوضيح الموعد الأفضل للدراسة في شهر رمضان.

التصويت على استفتاء وزارة التعليم

وذكرت وزارة التربية والتعليم أن الراغبين في التصويت المقدم لتحديد وقت الدراسة المناسب للطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة يتم تقديم تصويتهم من خلال منصة نور الإلكترونية بعد التسجيل في نظام نور التعليمي.

استفتاء حول موعد الدراسة الأنسب للطلاب في شهر رمضان

ودعت وزارة التعليم أولياء الأمور بضرورة التصويت على واحد من الاختيارات التالية لتحديد الوقت المناسب لدراسة الطلاب في شهر رمضان الكريم حتى يكونوا الطلاب قادرين على الدراسة والمذاكرة بشكل مناسب لهم ليصبحوا جاهزين للاختبارات النهائية بعد انتهاء شهر رمضان، وأما عن المواعيد فهي:

التصويت الأول

-المرحلة الابتدائية تبدأ من الخامسة والنصف صباحًا حتى الثامنة والنصف صباحًا.

-المرحلة المتوسطة والثانوية تبدأ من الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا حتى الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

التصويت الثاني

-المرحلة الابتدائية: بدايتها من السادسة صباحًا حتى التاسعة صباحًا.

-المرحلة المتوسطة والثانوية: بداياتها من الساعة العاشرة والنصف صباحًا حتى الثانية والنصف ظهرًا.

التصويت الثالث

-المرحلة الابتدائية: من الساعة السابعة صباحًا حتى العاشرة صباحًا.

-المرحلة المتوسطة والثانوية: من الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا حتى الثالثة والنصف عصرًا.

التصويت الرابع

-المرحلة الابتدائية: من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الحادية عشر صباحًا.

-المرحلة المتوسطة والثانوية: من الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا حتى الرابعة والنصف عصرًا.

التصويت الخامس

-المرحلة الابتدائية: تبدأ من الساعة العاشرة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف ظهرًا.

-المرحلة المتوسطة والثانوية: تبدأ من السادسة صباحًا إلى العاشرة صباحًا.

التصويت السادس

-المرحلة الابتدائية: من الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا حتى الثانية والنصف عصرًا.

-المرحلة المتوسطة والثانوية: من الساعة السابعة صباحًا حتى الحادية عشر صباحًا.

التصويت السابع

-المرحلة الابتدائية: من الثانية عشر والنصف ظهرًا إلى الثالثة والنصف عصرًا.

-المرحلة المتوسطة والثانوية: من الخامسة والنصف صباحًا إلى التاسعة والنصف صباحًا

التصويت الثامن

-المرحلة الابتدائية: من الثانية عشر والنصف ظهرًا إلى الثالثة والنصف عصرًا.

-المرحلة المتوسطة والثانوية: من الثامنة صباحًا حتى الثانية عشر ظهرًا.